50% do lucro dos roubos de cargas em Duque de Caxias vão para o CV, diz MP

O grupo criminoso, segundo o MP, organizava roubos de carga nas principais vias expressas do Rio. Eles atuavam desde, pelo menos, 2022.

Início das investigações

A investigação teve início após o roubo de uma carga de lasanha em Duque de Caxias. Um dia depois, Adenilson Junio Machado Conceição, o Cara de Mal, 24, foi preso por policiais civis que investigavam roubo de cargas no bairro Cangulo.

Na delegacia, o motorista do caminhão roubado reconheceu Cara de Mal como autor do crime. No mesmo dia e local, o MP disse que o suspeito "informou os nomes de vários comparsas" envolvidos em roubos de carga na região.

MP afirmou que foi Cara de Mal quem disse que 50% do valor das mercadorias roubadas eram destinados ao CV. A Justiça, então, autorizou a quebra do sigilo do telefone de Cara de Mal.

O Ministério Público diz que Beira-Mar, mesmo preso desde 2002, teria ordenado os roubos de dentro da prisão, assim como Zé Galinha. Beira-Mar está na penitenciária federal de Catanduvas (PR).