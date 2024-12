PM poupa atirador rico de Pinheiros e mata pobre diante da mãe no litoral

Policiais mataram Vinícius Britto, negro, 24 anos, apesar das súplicas da mãe dele, em uma casa de uma favela em São Vicente (SP), na noite deste domingo (8), fato revelado por reportagem de O Globo. Em um vídeo gravado por um morador, ela aparece em pânico. "Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu sou a mãe dele. Vocês mataram meu filho? O que é isso? Vocês vão matar meu filho", diz.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os policiais estavam em uma operação quando suspeitaram de cinco pessoas, dos quais três estariam armadas. Segundo os PMs, foi apreendida uma arma e drogas com um rapaz que fugiu para um imóvel. A Polícia Civil disse que vai investigar as imagens.

Dois dias antes, o empresário Marcelo Berlinck Costa havia sido preso após atirar a esmo de uma cobertura de um prédio em Pinheiros, bairro nobre da capital, e depois de receber a polícia à bala. Ele acabou preso, com apenas um ferimento causado pelo cão policial usado para controlá-lo.

Segundo reportagem de Luís Adorno, do UOL, uma decisão judicial de setembro determinou que ele deixasse a cobertura por calote no aluguel. Após arrombarem a porta do apartamento, agentes dizem ter encontrado o que parecia ser cocaína e um verdadeiro arsenal — ele tinha registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Vídeos obtidos pelo UOL mostram Marcelo algemado. Não estava sendo esculachado, nem jogado da ponte, nem alvejado com 11 tiros pelas costas. Foi contido com um cão, não com um tiro na cara.

Ele seria tratado da mesma forma se estivesse com a droga e as armas em uma viela de São Vicente? Se não morasse em uma cobertura no vale dourado da capital e não fosse empresário do setor de investimentos, qual teria sido seu destino?