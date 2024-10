Veja como ficou interior da casa onde homem matou família em Novo Hamburgo

Entenda o caso

Edson Crippa matou o pai, o irmão e dois brigadistas entre a noite da terça-feira (22) e a manhã da quarta. Forças de segurança cercaram a casa deles em Novo Hamburgo e, após mais de nove horas de tentativas de negociação, o homem teve morte confirmada por médicos do Samu.

Mortos foram identificados como: Eugênio Crippa, Everton Crippa, além dos agente Everton Raniere Kirsch Junior, 31, e Rodrigo Weber Volz, 31.

Ataque aconteceu após pai de Edson chamar a polícia para denunciar agressões do filho. Segundo os brigadianos, tiros foram disparados de forma inesperada pelo homem quando eles conversavam com as vítimas no portão da residência.

Atirador tinha histórico de esquizofrenia e usou as próprias armas, legalizadas, para o ataque. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 300 munições foram encontradas na casa de Edson e a polícia investiga se ele teria planejado a situação, já que estoque de água e isotônicos foram achados na casa.