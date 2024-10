Idoso é denunciado por pedir a passageira de ônibus para baixar vídeo pornô

Um idoso de 66 anos foi denunciado por importunação sexual após pedir a uma passageira de um ônibus de Maceió para que ela baixasse vídeos pornográficos.

O que aconteceu

Passageira relatou que foi abordada de forma insistente pelo idoso para que baixasse os vídeos de conteúdo adulto. Na quinta-feira (24), a mulher de 40 anos estava em um ônibus que seguia do Trapiche da Barra para o Vergel do Lago, e explicou que estava em um banco à frente do idoso, que passou a importuná-la. As informações são da Polícia Civil de Alagoas.

Inicialmente, o idoso pediu a mulher para abrir um site no celular. Em depoimento, ela disse que atendeu ao pedido do suspeito, mas quando percebeu que se tratava de uma página com vídeos pornográficos, devolveu o aparelho ao idoso e pediu para ele respeitá-la.