Abordagem da PM na Bahia tem chute em eleitor e tiro para o alto; veja

Uma terceira gravação mostra uma mulher caindo no chão após ser puxada por um dos PMs. "As imagens falam por si: o aparelhamento do Estado no processo eleitoral é estarrecedor, um ataque frontal à democracia", escreveu ACM Neto na publicação.

Procurada pelo UOL, a PM-BA disse que atua com "isenção e imparcialidade" no segundo turno em Camaçari. "Todas as ações realizadas pelas nossas equipes têm como objetivo assegurar um processo eleitoral pacífico e seguro", diz a nota.

A corporação disse que irá apurar as "circunstâncias envolvidas". "Qualquer atuação que não esteja em conformidade com os protocolos técnicos e operacionais da instituição será investigada, e as medidas cabíveis serão tomadas", conclui a PM-BA.

Suspeita de compra de voto

Duas pessoas foram presas no sábado (26) por suspeita de compra de votos para o candidato Flávio Matos (União), em Camaçari. Segundo a PM-BA, elas distribuíam cestas básicas em troca de votos para o candidato.

Cestas básicas e um veículo Renault Logan cinza foram apreendidos. A denúncia foi feita por moradores do bairro Coqueiro de Arembepe, onde os itens estavam sendo distribuídos.