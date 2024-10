Vídeo: 'arco-íris de fogo' é visto no céu do Piauí; entenda o fenômeno

Quando a fonte de luz do sol está em cerca de 68°, o fenômeno atinge a intensidade máxima. Em latitudes muito baixas, como no extremo norte do Hemisfério Norte e no extremo sul do Hemisfério Sul, eles não podem ser vistos porque o ângulo do sol nessas regiões é mais baixo. O arco-íris de fogo se forma quando a luz é refratada através de cristais de gelo nas nuvens do tipo cirrus ou cirrostratus. As informações são da Climatempo.

Entenda a diferença entre arco circum-horizontal e irisação. Há dois fenômenos ópticos no céu que são parecidos, a irisação (ou nuvem iridescente) e o arco circum-horizontal. A irisação é um fenômeno óptico que ocorre devido à decomposição da luz solar em sete cores do arco-íris. A definição completa da irisação é a difração da incidência da luz solar nas gotículas de água nas nuvens, cristais de gelo da nuvem ou de partículas na atmosfera.

A diferença entre os dois está na estrutura das cores. Os arcos circum-horizontal seguem a ordem de um arco-íris, formam uma luz reta acima do horizonte, estão longe do sol e só aparecem em certas épocas do ano, como no verão, e as cores são mais organizadas. Já na irisação as cores são mais próximas e chegam a espalhar um pouco mais pela nuvem, e conseguimos ver o sol, geralmente, quando se tira a foto, segundo a Climatempo.