Van de banda cai em ribanceira e deixa integrantes feridos em SC

A van da banda Nave Som sofreu um acidente de trânsito na SC-390, no município de Alto Bela Vista (SC), na noite deste domingo (27).

O que aconteceu

Van foi atingida de frente por um carro que vinha no sentido contrário. Segundo nota divulgada pelo grupo, um Volkswagen Gol realizava uma ultrapassagem indevida na estrada. Após a colisão, os dois veículos saíram da pista e caíram em um barranco.

Sete pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros - sendo seis ocupantes da van e um do carro de passeio. Todos os integrantes da banda foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Concórdia (SC), com ferimentos leves, e foram liberados. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.