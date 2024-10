150 pessoas passam mal e lotam hospital após comerem bolo em escola no MA

Pacientes lotaram o Hospital Municipal de Alto Parnaíba. A maioria das pessoas que passou mal já recebeu alta, enquanto uma parcela segue hospitalizada. Não foi informada a quantidade de pacientes internados.

Polícia Militar do Maranhão recolheu amostras do doce para serem analisadas e verificar se houve alguma contaminação. A Polícia Civil estadual também informou que instaurou inquérito para apurar o ocorrido. Caso também é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Tutelar da cidade.

Em nota, a direção da escola explicou que o bolo foi preparado um dia antes da festa, pediu desculpas pelo transtorno e disse que "ainda" não sabe o que causou a intoxicação. "A equipe da escola preparou cada detalhe da festa com muito carinho, com o único desejo de proporcionar um momento especial para nossos alunos. Sabemos que qualquer desconforto para as crianças é motivo de preocupação, e por isso pedimos desculpas. Estamos atentos e acompanhando a situação de perto. Pedimos, também, que fiquem atentos a qualquer sinal de desconforto gastrointestinal nas crianças e, se acharem necessário, busquem orientação médica. Reafirmamos o compromisso da escola com a segurança e o bem-estar dos alunos e estamos à disposição para conversar e esclarecer qualquer dúvida".