Corpo de jovem levada por enxurrada em Campinas é achado; mortos vão a 5

O corpo da jovem de 18 anos que foi gravada sendo arrastada por uma enxurrada em Campinas foi encontrado, informou a Defesa Civil de São Paulo neste domingo (27). Com isso, sobe para cinco o número de mortos pelas chuvas no estado.

O que aconteceu

A mulher foi achada no Rio Capivari, a cerca de 20 km do local do desaparecimento. Segundo o órgão estadual, a família reconheceu o corpo.

Em Itapeva, um muro de uma obra desabou e atingiu uma mulher na quinta-feira (24), por volta das 18h. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu no hospital.