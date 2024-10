'Perigo potencial': última semana de outubro começa com alerta de chuvas

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial devido às chuvas em toda a área amarela Imagem: Reprodução/Inmet

Como será a chuva desta semana?

Pancadas devem ser fortes, mais isoladas durante a semana. Segundo a previsão do modelo meteorológico Icon, do Deutscher Wetterdienst (serviço meteorológico da Alemanha) e da MetSul, todas as regiões citadas acima verão chuvas nos próximos dias, com risco de raios, granizo e vento, especialmente da tarde para a noite. No entanto, não chove em todas as partes destas áreas, especialmente não ao mesmo tempo.

Nordeste e Sul devem se manter secos. O Sul, especialmente, estará sob influência de um centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico, com áreas de instabilidade apenas nos litorais de SC e PR, pela umidade que vem do mar e encontra a barreira serrana. Temperaturas devem se manter mais amenas na região nos próximos dias. No Nordeste, também apenas o litoral deverá ter chuvas escassas.

Extremo Norte do Brasil vê pouca chuva. Amapá, Norte do Pará e Roraima terão precipitações irregulares e o volume médio diminuirá em toda a região.

Chuvas extremas são típicas da primavera

Não é preciso nenhum grande fenômeno na atmosfera para ver aumento de chuva nesta época do ano. O calor e a umidade, juntos, trazem chuvas isoladas, com volumes excessivamente altos, em um curto período, e podem provocar vendavais, alagamentos e inundações repentinas.