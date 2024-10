'Levei bolo do meu próprio bolo': ele teve encomenda furtada por entregador

"Quem vê de fora acha que é só um bolo, mas quando a gente passa por isso, entende o quanto mexe com a gente", desabafou.

A situação levou Matheus a questionar o uso de aplicativos para futuras entregas. Para ele, buscar pessoalmente itens especiais agora parece a opção mais segura. "Essas plataformas facilitam, mas a experiência foi traumática", afirmou.

Nas redes sociais, a história de Matheus dividiu opiniões —houve apoio e críticas. Muitos compreenderam a frustração e outros a minimizaram.

Como recordação do aniversário, sobrou apenas a foto que a esposa havia encontrado na internet, de um bolo com as características pedidas à confeitaria. Redondo, coberto com glacê branco e azul e com as palavras "Happy Birthday" (feliz aniversário, em inglês) no topo.

"No outro dia até consegui rir, mas na hora, não foi fácil."

O que diz a 99

"A 99 lamenta o ocorrido e informa que, assim que recebeu a denúncia, bloqueou o motorista, preventivamente. Uma equipe realizou contato com o usuário para oferecer suporte e esclarecimentos e está empenhada em intermediar o contato entre os envolvidos para resolver a situação o mais rápido possível. A empresa está à disposição para colaborar com as investigações das autoridades, caso necessário. Motociclistas parceiros passam por um rigoroso processo de cadastro baseado em documentos pessoais, checagem de antecedentes e licenciamento do veículo, que é verificado também por meio de parceria com o Denatran."