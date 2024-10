'Bêbado, decidi fazer xixi no ralo da sacada. Caí de 8 m e fiquei em coma'

É importante falar que eu dividia apartamento com um amigo e não tínhamos lavabo, apenas duas suítes. Estava recebendo um casal que não era mais namorado, então fiquei preocupado. Ele ia dormir na cama no chão do meu quarto, e ela ia dormir comigo na cama.

Quando chegamos do show, cerca de 6 horas da manhã, estava completamente bêbado. Não lembro de muita coisa, mas mandei áudios que eu não sabia, liguei de vídeo para outras pessoas e acabei dormindo.

'Fui até a varanda'

Quando acordei, por volta das 8 horas, ainda muito bêbado, e olhei para o lado, não vi meu amigo no colchão. A cama estava vazia. Achei que ele poderia estar no banheiro com minha amiga, ex-namorada dele.

Ainda fora de consciência, decidi que não ia atrapalhar se eles estivessem tendo um momento juntos, mas eu precisava fazer xixi.

Lembrei do ralo da sacada e achei que ali podia ser uma boa solução. Me vesti e fui até a varanda resolver a questão, mas seguia muito bêbado.