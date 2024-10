'Senhor do crime': quem é Rogério de Andrade, contraventor preso no Rio

Esta não é a primeira denúncia contra Rogério em relação à morte de Fernando Iggnácio. Em 2022, o bicheiro teve uma ação penal trancada pelo Supremo Tribunal Federal por "falta de provas que demonstrem seu envolvimento com o crime".

Rogério de Andrade: contraventor participa do jogo do bicho e do Carnaval carioca Imagem: André Lobo/UOL

Além do jogo do bicho, Rogério de Andrade herdou a influência do tio também no Carnaval. Castor de Andrade era muito ligado ao Carnaval carioca e grande investidor da Mocidade Independente de Padre Miguel. Junto à cúpula do jogo do bicho, Castor foi um dos criadores da Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Com a ausência do tio, Rogério se tornou patrono da escola e frequenta a quadra da Mocidade e os desfiles na Sapucaí. Rogério de Andrade é casado com Fabíola, rainha da bateria da escola.

Atualmente, Rogério de Andrade é considerado um dos principais nomes no jogo do bicho no Rio de Janeiro. No documentário "Vale o Escrito", disponível na plataforma Globoplay, o bicheiro é descrito como "senhor do crime" por Bernardo Bello.

Segundo as autoridades, Bello também tem envolvimento no jogo do bicho. O bicheiro é ex-marido de Tamara Garcia, filha de Waldemir Paes Garcia, o Maninho, líder de outra importante família na contravenção carioca e morto em atentato a tiros em 2004.