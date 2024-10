Tiroteios deixam um morto e três feridos na avenida Brasil, no Rio

Duas ocorrências policiais deixaram um homem morto e outros três feridos na avenida Brasil na noite dessa terça-feira (29).

O que aconteceu

Homem que morreu estava em moto no bairro do Caju. Segundo a PM, uma patrulha do Batalhão de Polícia de Choque "entrou em confronto com dois criminosos" em uma motocicleta com a placa clonada. Um revólver e um veículo foram apreendidos.

O segundo envolvido na ação ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso. Ele não teve o estado de saúde divulgado. A identidade do suspeito morto também não foi divulgada.