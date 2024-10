Técnico de enfermagem gravou estupros a pacientes inconscientes no PR

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta terça-feira (29) em Curitiba, capital paranaense, um técnico de enfermagem investigado por abusar sexualmente de ao menos quatro pacientes.

O que aconteceu

Técnico de enfermagem de 25 anos gravava os abusos sexuais. O caso começou a ser investigado após uma pessoa com a qual ele mantinha relacionamento encontrar os vídeos dos abusos no celular do autor do crime.

As vítimas dos abusos eram do sexo masculino. O nome do investigado não foi revelado pela Polícia Civil do Paraná.