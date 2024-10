Médica que mentiu sobre câncer é processada por Colégio de Radiologia

O CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem) entrou com Ação Civil Pública contra a médica Lana Almeida, que alegou falsamente que câncer de mama não existe.

O que aconteceu

O órgão alega que a atitude da médica pode causar grandes danos a sociedade e significa uma prática abusiva. O processo corre no TJPA (Tribunal de Justiça do Pará) e foi impetrado na quinta-feira (30).

A médica Lana Almeida publicou vídeo nas redes sociais alegando de maneira mentirosa que câncer de mama não existe. A mulher tem registro ativo no CRM-PA (Conselho Regional de Medicina do Pará). Após repercussão, a entidade passou a investigar a médica — com os procedimentos correndo em sigilo.