Caso Marielle: o que se sabe sobre arma usada no crime

Foram testados cinco tipos de armas de fogo no início das investigações, segundo perita. No vídeo exibido ao 4º Tribunal do Júri do Rio, ela afirma que, a partir da análise de avarias no veículo de Marielle, nos corpos das vítimas e nos estojos das munições, foram testados cinco tipos de armas de fogo, disparadas em carros durante a reprodução do crime. Segundo ela, a que mais se assemelhou ao cenário observado no local do crime foi a submetralhadora MP5, de calibre 9mm.

Há número reduzido de submetralhadoras como a MP5 no Rio de Janeiro. As armas são de uso restrito e utilizadas oficialmente por forças especiais das polícias Civil, Militar e Federal no estado fluminense.

Pelo Brasil, armamento é usado por forças de segurança e colecionadores. Desenvolvido na Alemanha na década de 1960, o modelo é geralmente usado no país em combates de curta distância pela Polícia Militar e Polícia Federal.

Armas teriam sido descartadas após o crime. De acordo com o Ministério Público, os criminosos se livraram das armas utilizadas nos homicídios jogando-as no mar, na Barra da Tijuca, local onde Lessa vivia e do seu reduto de ações ligadas a um grupo miliciano.

Projéteis roubados

Polícia encontrou ao menos oito cápsulas de projéteis de calibre 9 mm no local dos homicídios. Esse é o tipo mais comum de munição usado em submetralhadoras no Brasil. Ainda em 2018, a polícia descobriu que os projéteis haviam sido roubados de um lote produzido no país, que se destinaria à PF.