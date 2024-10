Caso Marielle: veja como foi o 1° dia do julgamento

O primeiro dia do júri popular dos ex-policiais militares Ronnie Lessa, 54, e Élcio de Queiroz, 51, réus confessos pelo duplo homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, durou mais de 13 horas.

A juíza Lúcia Glioche, do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ, responsável pelo julgamento dos réus, suspendeu a sessão por volta das 23h50 desta quarta-feira (30). O júri será retomado às 8h de hoje e estão previstas as sustentações orais e a leitura da sentença.

No início da manhã, sete jurados -todos homens- foram sorteados para compor o Conselho de Sentença. Depois, nove testemunhas depuseram.