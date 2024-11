Aluno leva veneno para escola em SC, e 14 pessoas são levadas para UPA

Um aluno de 18 anos levou veneno contra formigas para uma escola em Chapecó, no interior de Santa Catarina, e provocou a ida de 12 estudantes e dois professores para uma UPA da cidade, na quinta-feira (31).

O que aconteceu

O jovem, que não teve a identidade divulgada, trabalha durante o dia em uma empresa de agropecuária e estuda à noite. Ele disse aos policiais que levou o veneno à escola depois de descobrir que o material seria descartado pela empresa.

Ele embalou o inseticida em uma sacola, fechou com fita e colocou na mochila. Já no colégio, o aluno disse que foi ao banheiro, e, quando voltou à sala de aula, o frasco com o material não estava mais na mochila. O estudante teria questionado os colegas, que apenas riram.