Cigarros e outros derivados do tabaco têm novas fotos de advertência; veja

As embalagens de cigarros e outros produtos derivados do tabaco ganharam novas imagens de advertência. Empresas têm até 2 de novembro de 2025 para se adequarem.

O que aconteceu

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (30) as novas mensagens e imagens de advertência para as embalagens, expositores e mostruários de produtos derivados do tabaco. Os novos modelos têm validade de três anos, aplicando a produtos fabricados até 1º de novembro de 2027.

São sete novas mensagens de advertência para embalagens, abordando os diversos problemas de saúde relacionados ao fumo. Segundo a nota da Anvisa, "as alterações têm como objetivo promover a conscientização e alertar para os malefícios causados pelo uso de produtos fumígenos derivados do tabaco."