STF decide sobre proibição de sabor em cigarros para evitar vício de jovens

A RDC 14/2012 tem sido atacada pela indústria desde sua criação. O Poder Judiciário, que, há uma década, atendia os pedidos das fabricantes de cigarros, hoje parece menos inclinado a ignorar as evidências científicas que se acumulam sobre os malefícios do tabagismo e sobre o impacto que o uso de aditivos tem na dependência de adolescentes que se tornam novos fumantes.

Há uma série de decisões judiciais reafirmando a constitucionalidade da RDC 14/2012, seja pela concretização do direito à saúde, seja pela proteção a crianças e adolescentes. Em 2018, o Supremo julgou a questão e, em razão do empate por 5 votos a 5, o tema voltou ao plenário, que agora pode ser resolvido definitivamente.

O Brasil possui uma política bem-sucedida de combate ao tabagismo, composta por campanhas educativas, medidas de saúde e econômicas voltadas a que pessoas deixem de fumar e não se iniciem no tabagismo, além da proteção da população à exposição da fumaça do tabaco.

Através de leis e regulamentos, o poder público conseguiu implementar uma política pública na qual a saúde prevaleceu sobre os interesses da poderosa indústria do tabaco. E os dados são mesmo alarmantes.

Tabagismo é responsável por 13% das mortes no país, a principal causa evitável de adoecimento e mortes em todo o mundo; o principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis (como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, cânceres e diabetes), a causa de morte de 443 pessoas por dia no Brasil, o que equivale a 161.853 por ano.

Ainda que não haja dúvidas sobre os malefícios do consumo de tabaco e o país seja uma referência no controle do tabagismo, a política de combate ao fumo sofre constantes ataques por parte da indústria do tabaco, como é o caso da votação que começa nesta sexta.