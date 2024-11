70 mil sem luz, treino adiado, shopping alagado: chuva causa estrago em SP

Ruas alagadas na zona leste de SP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Há registro de comerciantes no Shopping VillaLobos retirando água das lojas com rodo. Clientes que estavam no local gravaram vídeos mostrando goteiras dentro do estabelecimento. Segundo andar, térreo e estacionamento do shopping, que fica na zona oeste, estariam alagados.

70 mil endereços de São Paulo ficaram sem luz, segundo informativo da Enel, concessionária responsável. Número corresponde a a 0,85% das 8,3 milhões de unidades consumidoras atendidas.

Chuva também adiou para domingo a classificação do GP de São Paulo, em Interlagos, na zona sul. A organização optou pelo adiamento definitivo quase 2h depois do agendamento inicial.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) publicou story, no Instagram, sobre as chuvas. "Fim do estado de atenção. Chuvas perderam força. Só temos chuva fraca nesse momento", escreveu.