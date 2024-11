Médico é suspeito de fazer aborto à força em namorada grávida de 4 meses

Uma médica de 27 anos denunciou à polícia que o companheiro dela, outro médico, de 25 anos, provocou um aborto nela à força em uma viagem a Pirenópolis (GO). Ela estava grávida de quatro meses.

O que aconteceu

Homem teria inserido comprimidos abortivos na vagina da jovem durante relação sexual, segundo a vítima. Os dois estavam em um quarto de hotel de Pirenópolis (GO) quando as agressões ocorreram. O caso foi registrado na terça-feira (29), mas a Polícia Civil não informou quando o crime aconteceu.

A vítima diz que desconfiou, interrompeu a relação e identificou dois comprimidos. A seguir, segundo ela, o médico a teria trancado no quarto. Ao portal de notícias Goiás 24h, a vítima relatou que ficou com medo de sofrer outra violência, porque havia uma sacada no local. Em seguida, teria achado uma chave e fugido, buscando ajuda de uma funcionária do hotel.