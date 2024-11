Vídeo: PM dá tapas em homem, em bar, no ES, e corporação diz que vai apurar

Um policial militar foi filmado dando três tapas em um homem, em um bar no município de João Neiva, no Espírito Santo. A Polícia Militar informou, neste sábado (2), que vai investigar o caso.

O que aconteceu

Uma câmera flagrou a abordagem. O circuito interno do bar mostra dois policiais entrando no estabelecimento. As imagens, que circulam nas redes sociais, indicam que o caso ocorreu às 19h39 de 20 de outubro.

O homem estava sentado na frente de um balcão. Um dos policiais dá boa noite, ao entrar no bar, e se dirige ao homem: "Vou falar com você e eu vou explicar para você só uma vez, você presta bastante atenção no que eu vou te falar."