Ex-Rota some após cobrar dívida em SP; corpos são achados em carro queimado

Um ex-PM da Rota e outro homem desapareceram após irem de carro de São Paulo até Campinas para cobrarem uma dívida em um haras. A polícia agora tenta confirmar se os dois corpos encontrados carbonizados em um carro abandonado eram deles.

O que aconteceu

Carro de ex-PM da Rota usado em deslocamento ao haras é o mesmo encontrado em chamas com dois corpos. O ex-PM Fábio Henrique Vieira, 53, se deslocou em um Jeep Compass da capital paulista a um haras em Campinas acompanhado por Ronaldo Felix Gomes, 45, nesta sexta-feira (1º). No dia seguinte, a Guarda Municipal localizou o veículo em chamas na zona rural de Itupeva, a 39 km de Campinas.

Não há maiores informações sobre a dívida que teria sido cobrada pela dupla no haras. A Polícia Civil ainda busca maiores informações sobre o que teria motivado a ida do ex-PM da Rota e do outro homem ao local para onde foram antes do desaparecimento.