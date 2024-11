Brasil fica debaixo de chuva: onde vão acontecer tempestades esta semana?

Parte do Brasil terá chuva abundante nesta semana. O volume será maior principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, segundo a MetSul.

Sudeste e Centro-Oeste

As chuvas no Sudeste e Centro-Oeste ocorrerão em uma atmosfera aquecida, com a presença do ar tropical. Por isso, é provável que as chuvas sejam fortes, com risco de temporais, raios, granizo e ventos, especialmente no período da tarde e noite.

No Centro-Oeste, a previsão é de muita chuva durante toda a semana, em diversas áreas. Os maiores acumulados devem ocorrer em Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul e em Goiás, segundo a MetSul.