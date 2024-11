Ambulante é agredido por filho de Maguila em frente a casa de show em SP

O ambulante diz que o agressor trabalha como segurança da casa de show. O Espaço Unimed nega que Adenilson Lima dos Santos seja funcionário do local e diz que todos os contratados do local são uniformizados.

Um outro homem, identificado como 'Carioca', também aparece no vídeo. Segundo os ambulantes que atuam na região, ele também é segurança do local. Nas imagens, é possível ver que o homem observa a cena de Adenilson espancando o ambulante e só tenta contê-lo quando outras pessoas se aproximam.

Agressões tiveram início após Osvaldo tentar se desculpar com 'Carioca'. Ele relatou que teve uma discussão com o suposto segurança no final de semana passado e tentou pedir desculpas ontem, assim que chegou ao local para trabalhar. "Na semana passada, ele tinha falado para a gente ficar em um lugar demarcado para podermos trabalhar. Na hora da saída do show, mudei uns 20 metros, foi o suficiente para ele chegar chutando o meu carrinho, continuou me insultando e a gente discutiu. Ele falou para eu não falar alto com ele e ameaçou me arrebentar".

Ele diz que se desculpou para evitar "ser marcado". "Não queria me envolver em confusão com ele. Então, mesmo sem ter feito nada, decidi que ia pedir desculpas para deixar tudo em paz. Ele me falou que não iria me desculpar e começou a gritar comigo, foi quando o Adenilson se aproximou e já começou a me agredir, como mostra o vídeo".

Osvaldo de Souza, 41, foi atendido em um posto médico após as agressões Imagem: Cedido ao UOL