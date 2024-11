Residencial com 8 apartamentos desaba e deixa três mortos em Maceió

Um residencial com oito apartamentos desabou na madrugada desta quinta-feira (7) após a explosão causada por vazamento de um botijão de gás em um dos apartamentos. Dois homens e uma criança morreram.

O que aconteceu

Explosão foi em apartamento que ficava no térreo, por volta das 4h30. O local, no bairro Cidade Universitária, possuia quatro apartamentos no térreo e mais quatro apartamentos no primeiro andar.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de três pessoas. Um homem de 67 anos e um menino de 10 anos estão entre as vítimas. A outra morte é de um homem sem idade divulgada.