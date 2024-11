Secretário de Segurança de Campo Grande elogia Hitler em reunião: 'Admiro'

Em seguida, o secretário diz que gostaria de "ser um terço" do que Hitler foi. "A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler... [Ele era] estrategista, um cara inteligente... Foi ditador, sim... Conquistou o que conquistou graças às estratégias e à inteligência dele... Eu queria ser um terço daquele líder".

Após a repercussão do áudio, Assis, por meio da assessoria da prefeitura de Campo Grande, disse que sua fala se deu em um contexto no qual se "defendia sobre uma montagem maldosa de um vídeo no qual eu era comparado a Hitler". Ainda, o secretário afirmou que "em nenhum momento teve a intenção de fazer apologia a ideologias extremistas ou a figuras como Hitler". (Veja a íntegra da nota no final da matéria).

Reações

A divulgação do áudio de Anderson Gonzaga da Silva Assis com elogios a Adolf Hitler gerou repercussões em Campo Grande. Por meio de nota, a prefeitura municipal informou que o secretário será ouvido pela Controladoria-Geral do Município. A pasta afirmou que o chefe da Segurança da cidade poderá prestar esclarecimentos, "respeitando o devido processo e garantindo a imparcialidade da análise".

Ministério Público do Mato Grosso do Sul abriu investigação para apurar a fala do secretário. O órgão disse que foi instaurado uma notícia de fato pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial que vai analisar o conteúdo.

Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande manifestou apoio a Assis — o secretário também é GCM. O órgão afirma que "não há base para a acusação de apologia ao nazismo" e pede para que a fala de Assis seja "analisada com mais cautela". "Independentemente dos desentendimentos políticos passados, o secretário não deve ser alvo de justiçamento público".