Voepass suspende vendas de passagens aéreas no próprio site

A Voepass também não explicou o motivo da suspensão das vendas. "A companhia segue empenhada no propósito de desenvolver a aviação regional, conectando o interior aos grandes centros do país", diz nota enviada ao UOL.

A companhia aérea passa por uma reformulação desde o acidente que deixou 62 pessoas mortas. A aeronave caiu no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela, no dia 9 de agosto deste ano.

Voepass demitiu diretores e faz mudanças no comando após acidente aéreo. A Voepass anunciou no dia 25 de setembro a demissão dos diretores das áreas de manutenção, segurança operacional e operações, além de mudanças no comando da empresa.

O presidente e cofundador da empresa, José Luiz Felício Filho, assumiu novos cargos. Agora, além de atuar na chefia de operações, ele comandará a liderança executiva e a gestão direta das operações. "Felício é piloto há mais de 30 anos e está na presidência da companhia desde 2004, construindo uma base com diretrizes sólidas e sempre pautada pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos", disse a empresa em nota enviada ao UOL.

Avião caiu em Vinhedo

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) com 58 passageiros e quatro tripulantes. No dia 9 de agosto, a aeronave decolou às 11h50 e pousaria às 13h45, segundo o FlightAware.