Empresário morto no aeroporto de Guarulhos escapou de atentado no Natal

Policiais civis do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) estiveram no local do disparo com peritos. As autoridades acreditam que o tiro partiu de um prédio vizinho, de cima para baixo, e têm os nomes de alguns suspeitos de ordenar o atentado. Não há informações sobre o andamento da investigação do atentado contra o empresário.

Assassinato

Um ataque a tiros deixou um morto e ao menos três feridos na tarde desta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como o Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro comando da Capital).

À coluna, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) investigam as circunstâncias do homicídio. "Mais informações serão divulgadas ao término do registro da ocorrência", disse a pasta. O número de feridos foi confirmado pela delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos um baleado na pista que dá acesso ao desembarque do aeroporto, e outro dentro do aeroporto. Não há detalhes do estado de saúde dos outros feridos na ação.

A concessionária do aeroporto disse à coluna que a "polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto [para o atendimento da ocorrência]". "Mais informações podem ser obtidas com autoridades policiais", concluiu.