Chuva e vento em São Paulo: Defesa Civil emite alerta; como se proteger

Recomendações de cuidados

Ambas entidades deixaram recomendações de cuidados que devem ser seguidas para quem está nas regiões com risco de chuvas e ventos intensos.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda:

Evite áreas abertas (praias, campos) e locais altos, como árvores e postes.

Afastar-se de objetos conectados à rede elétrica, especialmente durante a chuva.

Evite banhos durante a tempestade e mantenha distância de janelas.

Em caso de ventos fortes, cuidado com quedas de árvores e postes.

Não tente atravessar enchentes e evite áreas alagadas.

O Inmet também deixou as seguintes recomendações para as áreas com alerta de perigo: