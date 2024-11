SP registra em 7 dias volume de chuva superior ao esperado para mês de novembro

O Estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, principalmente a partir de quinta-feira, com uma nova frente fria que vai chegar ao litoral paulista, que aumenta ainda mais o risco de tempestades e de alagamentos na Grande São Paulo e também no interior e no litoral nos próximos dias.

Para a capital paulista, os próximos dias seguem com tempo abafado e novas pancadas de chuva, em especial no período da tarde. Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas. Conforme a Meteoblue, no fim de semana, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima na casa dos 20ºC.