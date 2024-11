Bebê 'gigante' nasce com mais de cinco quilos no interior do Ceará

Uma mulher deu à luz um bebê de mais de cinco quilos em um caso considerado raro em Quixeramobim (CE).

O que aconteceu

Antony Gael nasceu com 5,1 kg no Hospital Regional do Sertão Central. Ele é o terceiro filho de Daniela Barbosa Nobre, agricultora de 31 anos.

Parto foi do tipo cesárea e ocorreu sem intercorrência, informou a direção do hospital. A condição dada a um bebê com mais de 4kg é chamada pela ciência de "macrossomia", que atinge cerca de 5% dos recém-nascidos no Brasil.