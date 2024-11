Mulher é morta na frente do filho por PM que não aceitava divórcio no RS

Um policial militar da reserva matou a tiros a ex-esposa e atentou contra a própria vida em seguida por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, no sábado (9).

O que aconteceu

A vítima, identificada como Daiane Flores Souza Gomes, 40, foi assassinada na frente do filho, um adolescente de 16 anos. Na ocasião, o suspeito pelo crime, Lenoir José Gomes, 61, tentou reatar o casamento, mas após a recusa da vítima, ele a matou e se matou na sequência, também a tiros. As informações são da Polícia Civil do estado.

Daiane estava em um churrasco na casa da mãe, onde ela morava desde que decidiu se divorciar há duas semanas. No dia do crime, Lenoir pediu para ir até o local acompanhado pelo filho do casal para conversar com a vítima, que permitiu a visita, mas ao chegar no endereço o militar tirou a vida da mulher, com quem ele foi casado por 17 anos.