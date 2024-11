Ele é pastor trans: 'Conheci o Evangelho e hoje sei que Jesus me aceita'

"Entrei numa caixinha e não saí. Ficava com homens e, às vezes, pensava se eu era ou não, na época, uma mulher lésbica", conta o pastor.

Ele nunca beijou uma mulher até os 34 anos. Ao terminar o segundo casamento, percebeu que não suportava mais a dúvida.

Quis se permitir, mas, antes, com medo dos julgamentos, perguntou às amigas se elas o aceitariam caso se relacionasse com mulheres. "Elas me disseram que eu já tinha um jeito de 'sapatão'", fala.

Heliano recorreu à internet para conhecer mulheres. "Fui muito real, falei que não sabia como era ficar com mulher, e ela disse que tudo bem, para a gente ficar junta e ver se era isso. E entendi que não queria mais homens na minha vida. Isso já faz 11 anos."

Dessa vez, legitimar os desejos, reprimidos por tantos anos, incluía não temer se expor. Heliano não era mais uma criança. Por isso, logo conversou com a sua mãe e, para sua surpresa, a ouviu dizer: "sempre soube que você era 'sapatão'".

"Eu quase 'catei' ela. Por que ela não me falou que sabia? A vida inteira me cobrei, me recriminei achando que ela ia me jogar fora se eu ficasse com mulher", lembra.