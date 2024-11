Fortuna de R$ 19 milhões: de onde Gritzbach dizia que vinha seu patrimônio

Empresário respondia a processo de lavagem de dinheiro e teve todos os bens bloqueados pela Justiça. Assim que apresentou a proposta de delação premiada ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), ele pediu o desbloqueio dos bens e o Gaeco, subordinado ao MP-SP, manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Segundo Gritzbach, fortuna provinha de seu trabalho como corretor de imóveis. "A minha atribuição era apenas intermediar a compra e venda de imóveis", afirmou à emissora o empresário, que tinha 38 anos e era formado em administração de empresas e engenharia civil.

Gritzbach alegou que não sabia que lidava com criminosos. Na mesma entrevista de fevereiro, ele disse: "Eu intermediei a venda de alguns imóveis para clientes que batiam em minha porta". (...) "[O quanto de dinheiro recebido vinha do crime] fica em aberto. Eles [membros do PCC] sempre se passaram por empresários, nunca disseram que eram criminosos. (...)Se, na questão das vendas, das intermediações, eu cometi alguma coisa errada, que eu venha a pagar".

O que apontam investigações

Fortuna do empresário pode ser muito maior, conforme investigações. Gritzbach era acusado pela Polícia Civil de mandar matar, em dezembro de 2021, Anselmo Bechelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, um narcotraficante que tinha grande influência no PCC. Segundo os investigadores, Gritzbach recebeu do ex-parceiro de negócios R$ 100 milhões para investir em criptomoeda, mas desviou o dinheiro e o golpe foi descoberto pelo membro da facção.

Além de trabalhar com imóveis, Gritzbach atuava com operações de bitcoins e realizava negócios com Cara Preta. As informações constam na denúncia do MP-SP oferecida à Justiça contra Gritzbach antes de ele ser preso em 2023.