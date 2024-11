Empresário morto em aeroporto foi atingido por 10 tiros; armas são achadas

Polícia encontra armas perto de aeroporto de Guarulhos Imagem: Divulgação/ Polícia Civil

Polícia localizou as armas que teriam sido usadas no atentado após uma denúncia anônima. Agentes da Polícia Militar de São Paulo apreenderam na tarde de hoje dois fuzis com três carregadores e uma pistola com um carregador que estavam dentro de uma mochila. Posteriormente, a PM encontrou outras duas mochilas que continham mais um fuzil, sete carregadores e dois emplacamentos. As armas foram apreendidas na rua Guilherme Lino dos Santos, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Guarulhos, distante cerca de 7 km do aeroporto.

Carro usado no crime foi localizado no mesmo dia do atentado. O Gol preto estava na Av. Otávio Braga de Mesquita, próximo ao Aeroporto de Guarulhos, onde o homem foi morto. Dentro do veículo foram encontradas munições de fuzil e colete à prova de balas.

As armas apreendidas não passaram por perícia, segundo o UOL apurou, mas o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou se tratar de armamento usado no crime. "A Polícia Militar acaba de localizar as armas e carregadores utilizados no crime realizado ontem no aeroporto de Guarulhos. Não vamos permitir que situações como essa fiquem impunes no Estado de São Paulo", escreveu ele em seu perfil no X.

Empresário tinha ligação com o PCC