Após 2 anos, advogado suspeito de jogar namorada do 8º andar vira réu em BH

Raul Rodrigues Costa Lages se tornou réu em um processo por homicídio qualificado em Belo Horizonte (MG). O advogado é suspeito de ter atirado do 8º andar de um prédio o corpo de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães.

O que aconteceu

Carolina foi morta na noite de 8 de junho de 2022. Na ocasião, ela e Lages se encontravam em um apartamento no bairro São Bento, na zona centro-sul de Belo Horizonte.

Denúncia do Ministério Público foi aceita mais de dois anos depois do crime. Após Lages ter virado réu no último dia 25, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, de acordo com dados disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.