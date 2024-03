Brasil tem maior número de feminicídios desde que crime foi tipificado

Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios desde que o crime foi tipificado, há nove anos. Com 1.463 vítimas, país registrou uma morte a cada seis horas no ano passado, segundo estudo divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O que aconteceu

SP teve mais casos. Em números absolutos, São Paulo foi o estado com o maior número de casos em 2023, com 221 feminicídios, segundo o levantamento. É o equivalente a 15% do total de registros no país, com aumento de 13,3% em relação ao ano anterior. Com 183 mortes, Minas Gerais aparece em segundo lugar no ranking, seguido de Bahia (108), Rio de Janeiro (99) e Rio Grande do Sul (87).

MT teve maior taxa. O estado de Mato Grosso registrou a maior taxa, com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Ainda assim, houve registrou queda de 2,1% em relação ao ano anterior. Acre, Rondônia e Tocantins (com 2,4 cada um) e Distrito Federal (2,3) completam a lista das unidades da federação com maior taxa de mortes por grupo de 100 mil mulheres.