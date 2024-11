Avenida Atlântica será fechada para G20 após pedido das forças de segurança

Pedido foi feito pelas Forças de Segurança, que farão a escolta de autoridades e segurança de perímetros. Mais de 17,5 mil agentes e 8 mil homens das Forças Armadas participam do esquema especial, que também conta com drones e aeronaves.

Prefeitura destaca que não haverá áreas de lazer, como é comum quando as pistas são fechadas para o trânsito. "Circularão diversos comboios precedidos de batedores, em ambos os sentidos. Serão instaladas grades ao longo de toda a via para garantir a segurança e orientar o fluxo de pedestres", destaca a prefeitura.

G20 deve debater mudanças climáticas e taxação de grandes fortunas

A mesa de negociação do G20 terá temas espinhosos, com grande divergência entre os países. Em reunião prévia sobre clima, ministros dos países do grupo listaram metas claras. Entre elas, triplicar energia renovável e atingir neutralidade de emissão de gases —ou seja, tudo que for emitido será compensado.

Taxação de super ricos foi discutida em encontros ministeriais do G20. A equipe de Finanças do G20 passou meses debatendo um projeto para taxar os bilionários ao redor do mundo. A medida atingiria cerca de 3 mil pessoas — grupo com patrimônio acima de U$ 1 bilhão distribuídos em ativos, imóveis, ações, entre outros, e que não paga pelo menos 2% de imposto de renda anual. E poderia arrecadar entre US$ 200 bilhões e US$ 250 bilhões ao ano.