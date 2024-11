Morto em frente ao STF teve 'problemas mentais' após divórcio, diz deputado

Homem frequenta gabinete de deputado, mas não esteve com ele nesta quarta-feira (13). Segundo a equipe de Goetten, o suspeito não esteve no gabinete do deputado, apesar de ter circulado pela Câmara durante a tarde. "Ele visitou meu gabinete algumas vezes no último ano, mas não o vi hoje", conta o deputado.

Deputado conhece Luiz desde a juventude e lamentou o episódio. O congressista diz que o chaveiro é "de uma família boa" da cidade do interior catarinense. "Lamento a morte dele e lamento o que ele causou", disse.

O que se sabe

Homem trabalhou como chaveiro e camelô. À Justiça Eleitoral em 2020, ele informou também ser casado e ter ensino médio incompleto. Não há registro de outras candidaturas dele a cargos públicos desde então. Nas redes sociais, ele se apresentava como empreendedor, investidor e desenvolvedor.

"Deixaram a raposa entrar no galinheiro", disse homem ao postar foto no STF hoje. A imagem foi divulgada nas redes sociais do suspeito nesta quarta horas antes da explosão. O STF informou que está apurando a data exata do registro.

Mensagem de homem prometeu bombas na casa de lideranças políticas. "Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc", disse ele no texto. Homem também fez críticas ao agro e prometia explosões entre 17h48 de hoje e o próxima sábado (16).