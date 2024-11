Quem era apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, que morreu em SP

Ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.

A concessionária da rodovia informou, no resgate, ele apresentava uma fratura na clavícula. Segundo relatos de quem presenciou o momento do acidente, o apóstolo aparentava ter muitas costelas quebradas.

Rina foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde chegou em parada cardíaca. A equipe tentou reanimar o apóstolo, mas não teve sucesso nos procedimentos de reanimação.

Após a notícia do acidente, diversos líderes evangélicos lamentaram a morte de Rina. Luciano Manga, ex-vocalista da banda Oficina G3 e pastor da Igreja Batista Betânia, destacou a longa amizade com Rina, ressaltando o impacto que o fundador da Bola de Neve teve em sua vida e ministério.

Eu acabei de saber aqui o falecimento de um grande amigo, o Rina... amigo de muitos anos, celebrei o casamento dele... que o amado Deus, através do Espírito Santo, console a todos.

O apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, ressaltou a dor da perda e a importância do consolo divino: "Acabei de receber a notícia agora... que o Senhor possa tocar no coração da tristeza da família e que a força que é o Consolador possa sustentar os teus filhos nesse momento tão difícil... nós sabemos que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor", em menção ao Salmo 116.15.