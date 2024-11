Deputados acusam PMSP de 'violência institucional' após morte de Ryan

Os deputados estaduais Ediane Maria (PSOL), Eduardo Suplicy (PT) e Paula Nunes, do mandato coletivo Bancada Feminista do PSOL, acionaram o Ministério Público de São Paulo contra o "crime de violência institucional" da Polícia Militar do estado, após a morte do menino Ryan da Silva Andrade Santos, 4 — a criança morreu durante Operação Escudo, em Santos, no dia 5 de novembro.

O que aconteceu

Deputados protocolaram notícia-crime junto ao MPSP em que pedem apuração sobre suposta intimidação dos militares após a morte de Ryan. Os parlamentares solicitam que, em caso de constatada irregularidades, os militares responsáveis sejam punidos "pelos crimes de violência institucional praticados contra vítimas sobreviventes e testemunhas da ação policial que resultou na morte" da criança.

Parlamentares afirmam que agentes fizeram "rondas de saturação, abordagens invasivas e ameaçadoras", além de andarem armados com fuzis no Morro São Bento após a morte do menino. Os deputados também acusam a PMSP de intimidarem os familiares durante o velório da criança, de obstruírem o cortejo fúnebre até o local de sepultamento, além de citarem"a presença ostensiva de militares no Cemitério Municipal da Areia Branca, onde o corpo era sepultado, e a realização de abordagens violentas na frente do local".