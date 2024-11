Ninguém do governo me procurou, diz mãe de menino morto em ação da PM de SP

Desde a morte de Ryan, os irmãos não saem de casa. "Além de tirar meu filho, o que aconteceu acabou com o psicológico das crianças. O psicológico dos irmãos está todo abalado. As crianças têm medo de sair na rua, está tudo bem complicado." Beatriz diz que a filha menor era muito ligada a Ryan. "Meu filho mais velho tenta continuar porque ele quer me dar força. Estamos tentando continuar agora."

Apesar do trauma, Beatriz diz que ela e as crianças não recebem acompanhamento psicológico e até agora não foram procurados pelo governo. "Ninguém me procurou ainda", disse ela ao ser questionada sobre o acolhimento por parte do estado e da PM.

Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morreu ao ser atingido por um tiro em meio a uma operação policial em Santos Imagem: Arquivo pessoal

A missa também foi um protesto contra a ação da polícia no velório de Ryan, na quinta-feira (7). Segundo relatos, os policiais tentaram impedir o cortejo fúnebre feito pelo morro, culminando com a presença ostensiva da polícia em frente ao velório, que gerou conflitos com familiares, parlamentares e até com o ouvidor da polícia, Claudio Silva, que declarou que a situação era "absurda".

"Foi horrível", disse a mãe. "Além de eles matarem o meu filho, que só tinha quatro aninhos, eles vieram e impediram um enterro. Pra mim foi horrível porque eu estava muito mal. Não conseguia nem sair do carro", lembra Beatriz.