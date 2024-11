PM mata estudante com tiro à queima-roupa dentro de hotel em SP; vídeo

Os dois teriam se encontrado por acaso em um bar. Ela disse que Marco ingeriu "muita bebida alcoólica". Depois, ele teria chamado a garota de programa para ir ao hotel. Ela disse que pretendia apenas cobrar a dívida dele e depois ir embora. O estudante de medicina teria pago apenas R$ 250.

MC e filho de médicos

Marco Aurélio se identificava nas redes sociais como MC Boy da VM. Ele dizia ser mestre de cerimônias e compositor.

O estudante mantinha um perfil no Spotify com duas músicas: "No Tempo da Escola" e "As Top da Seleção".

O time de futebol do curso de medicina compartilhou uma nota de pesar nas redes sociais. "Nesse momento de tristeza, a Família Fut Med Anhembi expressa toda a sua solidariedade e carinho por nosso querido amigo e seus familiares. Bilau, sempre nós lembraremos de você com muito amor e carinho", diz um trecho da publicação.

Em dois vídeos compartilhados no post, Marco aparece rimando para os outros estudantes. "Obrigada por tudo, Bilau! Que você encontre a paz. Lamentamos profundamente o seu falecimento. Ao time, qualquer coisa que precisarem entrem em contato, estamos com vocês!", escreveu o perfil do curso de medicina.