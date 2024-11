Mulher que acompanhava estudante morto por PM em SP diz que ele a agrediu

O recepcionista do hotel ligou para o quarto em meio à discussão. O estudante afirmou que estava tudo bem, mas ela rebateu: "Não, não está nada bem, eu quero sair daqui", disse, segundo o depoimento.

A PM foi acionada após a discussão pelo recepcionista. Ele afastou a mulher do local quando os agentes chegaram, mas ela conseguiu ouvir um disparo.

Ela também relata outra agressão, sofrida no Hospital Ipiranga, para onde Marco foi levado. A família dele a ofendeu e o irmão do estudante teria dado um soco no rosto dela, segundo o depoimento.

'Relação de afinidade'

A mulher disse à Polícia Civil que continuava cobrando a Marco pelos programas, apesar da relação afetiva. Foi assim que o estudante teria acumulado a dívida de R$ 20 mil com ela.

Ela também afirmou que as discussões entre eles eram comuns, tanto por questões financeiras, quanto pela família dele. Segundo o depoimento, a relação entre os dois não era aceita pelos familiares, e ele a impedia de trabalhar por ciúmes.