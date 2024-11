MC e filho de médicos: quem era o estudante morto pela PM em São Paulo

Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, morto por um policial em São Paulo nesta quarta-feira (20), se identificava nas redes sociais como MC Boy da VM.

O que aconteceu

Ele dizia ser mestre de cerimônias e compositor. Marco mantinha um perfil no Spotify com duas músicas: "No Tempo da Escola" e "As Top da Seleção".

O jovem também era estudante de medicina na Universidade Anhembi Morumbi. O time de futebol do curso compartilhou uma nota de pesar nas redes sociais. "Nesse momento de tristeza, a Família Fut Med Anhembi expressa toda a sua solidariedade e carinho por nosso querido amigo e seus familiares. Bilau, sempre nós lembraremos de você com muito amor e carinho", diz um trecho da publicação.