Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar esposa com açaí envenenado

No dia em que foi morta, Valquires foi à igreja com as filhas e, ao retornar, tomou o açaí dado pelo companheiro. De acordo com o MPMA, Moisés havia colocado um veneno conhecido como chumbinho dentro do açaí. Após consumir o produto, a vítima passou mal, chegou a socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida.

Moisés e Valquires estavam juntos há oito anos. A relação, entretanto, era marcada por violência doméstica, embora a mulher nunca tenha registrado boletim de ocorrência contra o companheiro.

Ministério Público argumentou que o réu premeditou o crime e agiu de forma dissimulada. "A ação ocorreu mediante dissimulação, pois o denunciado, em situação aparente de normalidade, ofereceu açaí envenenado à sua companheira. O denunciado também agiu com o intuito de assegurar a ocultação e a impunidade do crime de estupro de vulnerável contra suas enteadas, filhas da vítima. Ademais, o crime se deu em contexto de violência doméstica, haja vista que, por razões da condição do sexo feminino, o inculpado assumiu o intento homicida contra sua companheira", afirmou o órgão.

Justiça acolheu a denúncia e ressaltou que a personalidade do réu tem "traços reprováveis, marcados por agressividade, manipulação e desprezo pelos valores morais e sociais", o que ficou "demonstrado por seu histórico de violência doméstica, ameaças constantes e acusações de abuso sexual contra as enteadas".

Sua conduta social reforça esse juízo negativo, uma vez que, no convívio familiar e comunitário, o réu apresentou comportamento desajustado e perigoso, caracterizado por ações que violam gravemente os direitos fundamentais das pessoas sob sua convivência, especialmente em um contexto de relações de poder e submissão.

-- juíza Edilza Barros, ao proerir a sentença do réu

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Moisés Pereira da Cruz para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.