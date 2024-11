Chove mais? Vem calor? O que esperar dos últimos dias de novembro

A combinação de um corredor de umidade com uma frente fria poderá criar uma situação que lembra a formação de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), mas tecnicamente não se tratará de uma ZCAS, segundo a meteorologista. Em uma ZCAS, a área central de chuvas permanece quase parada, na mesma posição —no caso agora, a área de chuva mais intensa se desloca ao longo da semana. "Teremos alguns dias de chuvas concentradas sobre partes do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e norte do Sudeste", diz a meteorologista.

Uma frente fria avança pela costa da Região Sul e atinge São Paulo. Depois, ela segue em direção ao Sudeste, alcançando o Espírito Santo. As pancadas de chuva devem se concentrar na Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Há alerta para temporais em grande parte desses dois estados, além de risco de chuvas fortes acompanhada de raios e ventos também para os estados do Centro-Oeste, Amazonas, Rondônia e Acre.

A frente fria também avança em direção ao litoral de São Paulo, aumentando a chuva no Paraná. As pancadas começam a se intensificar lentamente sobre o Sudeste, com foco inicial em São Paulo, favorecendo o fluxo de umidade vindo da Amazônia para a região. Isso fará com que a chuva aumente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A frente fria continuará seu deslocamento em direção ao Espírito Santo e à Bahia. Com isso, o corredor de umidade será direcionado para a região Centro-Oeste, Tocantins e partes do Nordeste, aumentando a chuva nessas áreas. As condições para chuvas também se intensificarão na Bahia, Sergipe e Piauí.